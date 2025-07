Urban Safari | Art Food & Wine nel Municipio VII

Urban Safari: Art, Food & Wine è l’evento gratuito - organizzato dall'Assessorato alla Cultura del VII Municipio - che dal 18 al 21 luglio accenderà le serate del Municipio VII. Quattro tappe all’insegna di cultura, sapori e natura per un safari urbano al tramonto. Dalle 18:30 fino al calare. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: safari - municipio - urban - food

Urban Safari: Art, Food & Wine, un viaggio sensoriale nel Municipio VII di Roma.

Urban Safari: Art, Food & Wine, un viaggio sensoriale nel Municipio VII di Roma - Dal 18 al 21 luglio, il Municipio VII di Roma si trasformerà in un grande palcoscenico per un'esperienza immersiva unica tra cultura e gusto. Riporta msn.com

Città del Vino lancia in 407 municipi l'Urban Food Planning - L'Urban Food Planning è un modello di rioganizzazione di città e territori che sta incontrando un clima di favore nel mondo anglosassone, in particolare in Canada e Regno Unito. Scrive ansa.it