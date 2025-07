Perchè il mare fa bene alla salute

Il mare è un elemento naturale in grado di riservarci tanti benefici per la salute dell'organismo. Il suo ambiente, il suono delle sue onde e i suoi colori sono anche in grado di trasmetterci un senso di tranquillità e rilassamento che è importante per il proprio benessere psicologico. Nota come talassoterapia l'azione curativa del clima marino è in grado di risolvere e prevenire tante malattie, in primis i disturbi respiratori e le allergie della pelle. È una vera e propria terapia al 100 % naturale. Scopriamo quali sono i benefici che vi faranno apprezzare il mare soprattutto in questa stagione e a tutte le età.

Un Mare di Salute a Reggio Calabria: visite gratuite e incontri sulla prevenzione a bordo della Vespucci - “ Non chi comincia, ma quel che persevera ”: il motto della nave scuola Amerigo Vespucci, simbolo della marineria italiana, accompagna l’iniziativa “Un Mare di Salute”, in programma lunedì 5 e martedì 6 maggio a Reggio Calabria in occasione della tappa cittadina del “Tour Mediterraneo” del veliero.

"Un mare di salute", in viaggio per la prevenzione con la Vespucci: screening gratuiti - "Non chi comincia, ma quel che persevera": è prendendo in prestito il motto dell’Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, simbolo della marineria italiana, che, in occasione del Tour Mediterraneo, lunedì 5 e martedì 6 maggio, farà tappa a Reggio Calabria, che si inserisce l’iniziativa Un.

Il paradosso della salute controversa del nostro mare: acque eccellenti, ma inquinamento eccessivo - L’azoto è in aumento, il fosforo è in calo e l’eutrofizzazione è preoccupante. Dietro questi valori scientifici si cela lo stato di salute del mare Adriatico, sempre più compromesso a causa dell’inquinamento e del riscaldamento globale.

