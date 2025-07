Amichevoli estive su DAZN | Inter Juventus Milan Roma e le big della Serie A protagoniste

Solo su DAZN puoi vedere tutte le partite della Serie A fino al 2029 Concluso il Mondiale per Club FIFA, che ha acceso l’estate del grande calcio internazionale su DAZN, la stagione calcistica continua a tenere alto il ritmo nei mesi più caldi dell’anno. Su DAZN tornano le amichevoli estive, con protagoniste le big del nostro campionato Inter, Juventus, Lazio, Milan, Nap. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Amichevoli estive su DAZN: Inter, Juventus, Milan, Roma e le big della Serie A protagoniste

Le amichevoli estive di Serie A, il calendario delle partite; Serie A, amichevoli estive 2025: calendario, date, orari, risultati e dove vederle in tv; Ritiri Serie A Enilive: date, luoghi e amichevoli. Ultime fatiche prima del campionato.

Amichevoli estive Inter 2025: raduno, calendario e programma - Smaltita la delusione per l'eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per club ad opera del Palmeiras, per l'Inter è tempo di ricaricare velocemente le batterie in vista della nuova stagione già ... Lo riporta calciodangolo.com

Dazn, tutte le amichevoli di Juventus, Inter, Milan, Roma e Lazio - Su DAZN il calcio non va in vacanza e continua a offrire in app a tutti i tifosi di Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina e Torino il meglio delle amichevoli estive ... Come scrive corrieredellosport.it