Grave incidente nel Messinese scontro tra auto e moto | morti due ragazzi di 17 anni

Un terribile incidente stradale a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, è costato la vita a due ragazzi di 17 anni, Simone M. e Mattia C. Questa notte, intorno alle 2.30, i due minorenni viaggiavano a bordo di una motocicletta all'incrocio tra via Kennedy e via San Vito quando si sono scontrati con un'autovettura. Non c'è stato nulla da fare per i giovani, morti sul colpo per la gravità delle ferite riportate nell'impatto. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine giunte sul posto sembra che i 17enni siano stati prima sbalzati dalla sella e poi, dopo un volo di alcuni metri, siano andati a sbattere contro un muretto e una vettura in sosta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

