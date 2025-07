Colpo di scena sull'Italia.¬†L'alta pressione¬†di matrice africana sta tornando gradualmente ad allungarsi verso la nostra Penisola, ma non in maniera prepotente al punto che non mancheranno occasionali¬†infiltrazioni di pi√Ļ fresche e instabili correnti atlantiche. Risultato? Secondo i meteorologi del team di Mario Giuliacci ¬†non √® esclusa la formazione di¬†temporali. "Insomma - si legge -,¬†nella parte centrale di questa settimana, assieme al sole e al¬†caldo, anche i¬†temporali¬†riusciranno a ritagliarsi un po' di spazio". Stando alle mappe pi√Ļ aggiornate, dopo un¬†marted√¨ 15 luglio¬†sostanzialmente soleggiato e stabile, con appena degli isolati temporali pomeridiani su¬†Alpi e Appennino, gi√†¬†mercoled√¨ 16 luglio¬†dell'aria relativamente pi√Ļ fresca e instabile riuscir√† a infiltrarsi al¬†Nordest. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meteo-Giuliacci, "nuclei temporaleschi" e settimana da incubo: le regioni a rischio