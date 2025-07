A 18 anni divide la cella con altri carcerati dopo aver tentato di ammazzare la madre

Con il divieto di avvicinarsi a sua mamma, l'obbligo di non allontanarsi dal domicilio, un 18enne con misure giĂ pesanti a carico per le violenze e i maltrattamenti in casa dieci giorni fa è tornato dalla madre con l'intenzione, ancora una volta e nonostante tutto, di ferirla a morte. Aveva detto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

