Incidente sul viadotto dei Lavatoi a Como | ferita una ragazza di 27 anni trasportata al Sant’Anna

Un incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 15 luglio, a Como lungo il viadotto dei Lavatoi. L’allarme è scattato alle 9.05: sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza base e una squadra dei vigili del fuoco per un intervento di soccorso tecnico. 🔗 Leggi su Quicomo.it

