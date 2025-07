Saint-Tropez superyacht in fiamme nel porto Immagini impressionanti

Quattro giorni fa, le fiamme hanno travolto uno yacht di lusso di 41 metri battente bandiera maltese, il Sea Lady II,¬†nel porto di Saint-Tropez. Due uomini hanno ricevuto assistenza medica sul posto per "inalazione di fumo", mentre i vigili del fuoco si sono messi al lavoro per¬†domare l'incendio. "Tutti hanno evacuato l'imbarcazione", ha dichiarato all'agenzia di stampa Afp il comando regionale della gendarmeria. ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Visualizza questo post su Instagram ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Un post condiviso da PrestigeYachts (@prestigeyachts) ¬† L'incendio, divampato poco dopo le 20:15, √® stato "accidentale" e "probabilmente √® stato causato da un problema elettrico", ha affermato la gendarmeria. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Saint-Tropez, superyacht in fiamme nel porto. Immagini impressionanti

