Borsa | l' Europa e Milano piatte in attesa dell' inflazione Usa

Mercati azionari del Vecchio continente senza movimenti di rilievo, con l'attenzione degli operatori che sembra concentrata sul dato dell' inflazione statunitense, che verrà pubblicato nel primissimo pomeriggio. Anche la crescita dell' indice Zew tedesco di luglio non ha mosso i mercati, con Amsterdam che è la Borsa migliore in rialzo di mezzo punto percentuale e Madrid la più pesante in calo dello 0,3%. Lo spread tra Btp e Bund resta stabile attorno agli 86 punti base, con l'euro in tenuta a quota 1,16 contro il dollaro. Il Bitcoin scende di circa il 4% sui 116mila dollari. Nel settore energia gas e petrolio cedono circa un punto percentuale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa e Milano piatte in attesa dell'inflazione Usa

