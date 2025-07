Scuola in Puglia meno immissioni in ruolo sui posti disponibili | Sistema fondato sul precariato

La scuola pugliese si prepara al nuovo anno scolastico con meno assunzioni stabili del previsto: su 2.516 posti vacanti e disponibili, infatti, sono 2.401 le immissioni in ruolo autorizzate dal Ministero dell’Istruzione. Lo rende noto il segretario regionale della Uil Scuola Puglia, Gianni Verga. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Organico ATA 2025/26, Uil Scuola: “In Puglia 14.044 posti. Numeri insufficienti per servizio efficiente” - “La buona notizia è che il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, assegnato alle scuole pugliesi per il prossimo anno scolastico è confermato nella stessa misura dell'anno in corso.

Scuola in Puglia, nessun taglio al personale Ata per l'anno 2025/2026: "L'organico resta insufficiente" - "La buona notizia è che il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, assegnato alle scuole pugliesi per il prossimo anno scolastico è confermato nella stessa misura dell'anno in corso.

Educazione sessuale a scuola, Garante Infanzia Puglia: “Proposta Valditara? Indietro di 60 anni, superare falsa morale” - Continua a far discutere la recente decisione del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di voler introdurre l' obbligo del consenso dei genitori prima di attivare i percorsi di educazione sessuale nelle scuole.

Scuola senza docenti e impiegati: in Puglia mancano 2.050 unità - A meno di un mese dalla campanella d’inizio delle lezioni nelle aule e negli uffici si contano 680 docenti, 1. Riporta quotidianodipuglia.it

Scuola, Uil Puglia: mille posti per docenti resteranno vuoti - costringeranno anche quest’anno la Puglia a restituire centinaia di immissioni in ruolo». Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it