Luglio, l’estate che si fa sentire in tutto il suo splendore e la voglia inevitabile di staccare la spina, anche soltanto per un fine settimana, specie se il tuo lavoro è piuttosto impegnativo. Ma se il tuo lavoro è quello di vicepresidente degli Stati Uniti – e sei un Repubblicano cattivo – la politica è destinata a perseguitarti ovunque, senza fare sconti alla tua famiglia. Il fatto: sabato scorso J. D. Vance ha raggiunto la California dove ha trascorso un paio di giorni con moglie e figli nel più famoso dei parchi divertimento, Disneyland, «il luogo più felice sulla Terra». La visita non è passata inosservata: foto e video di media e turisti sono comparsi su giornali, tv e internet. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vance va a Disneyland e la sinistra impazzisce