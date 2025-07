Ripreso il confronto sul contratto dei metalmeccanici

√ą iniziato nella sede di Confindustria, a Roma, l'incontro che sancisce la ripresa della trattativa tra sindacati di categoria e associazioni datoriali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici, scaduto a giugno 2024. Partecipano i segretari di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm, rispettivamente Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella, il nuovo presidente di Federmeccanica, Simone Bettini, e quello di Assistal, Roberto Rossi. La trattativa si era interrotta lo scorso novembre a causa delle distanze riscontrate tra le parti, soprattutto sul fronte del salario. Quaranta in tutto le ore di sciopero proclamate in questi mesi dai sindacati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Ripreso il confronto sul contratto dei metalmeccanici

