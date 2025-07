Immunoterapia per tumore al polmone scoperta mutazione che può aiutare la cura

Arriva una scoperta importante per il futuro della sfida ai tumori polmonari non a piccole cellule, ovvero la forma piĂą frequente. I ricercatori italiani sono in prima linea in uno studio che ha individuato una mutazione genetica, presente in circa il 5% dei pazienti con tumore al polmone non a piccole cellule, che risulta associata ad una risposta piĂą efficace e duratura all’immunoterapia. A dirlo è appunto uno studio internazionale coordinato dal Dana-Farber Cancer Institute in collaborazione con l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE). PerchĂ© è uno studio importante. L’immunoterapia ha rivoluzionato il trattamento del tumore al polmone, ma solo una parte dei pazienti ne trae beneficio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Immunoterapia per tumore al polmone, scoperta mutazione che può aiutare la cura

Tumore dell’endometrio, quando serve a per chi è indicata l’immunoterapia - L’utero è fatto a strati. Quello più interno si chiama endometrio. E a volte si può ammalare, con le cellule che prendono una deriva maligna e possono dar vita ad un tumore.

Tumore al colon-retto, innovativa immunoterapia cellulare per il trattamento delle metastasi epatiche - (Adnkronos) – Un gruppo di ricercatori dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano ha sviluppato e testato in modelli preclinici un’innovativa immunoterapia cellulare per il trattamento delle metastasi epatiche del tumore al colon-retto, una delle principali cause di morte tra i pazienti oncologici.

