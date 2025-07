Il sistema Italia e le nuove sfide per l' export italiano

Il sistema Italia e le sfide per il made in Italy di fronte alle nuove e complesse situazioni internazionali, gli strumenti a disposizione delle aziende, i mercati in evoluzione. Sono questi i temi del Forum ANSA in streaming su Ansa.it e sui canali social dell'Agenzia alle ore 12 con Mauro Battocchi, direttore generale per la promozione del sistema paese del Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale. Un approfondimento per le aziende per fare il punto sulla situazione ma soprattutto per uno sguardo sul futuro di fronte alle nuove realtĂ che spesso comportano rischi ma anche opportunitĂ . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

