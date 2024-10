La legge di Lidia Poët (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Stagione 1Torino, fine 1800. Una sentenza della Corte d’Appello di Torino dichiara illegittima l’iscrizione di Lidia Poët all’albo degli avvocati, impedendole così di esercitare la professione solo perché donna. Senza un quattrino ma piena di orgoglio, Lidia trova un lavoro presso lo studio Europa.today.it - La legge di Lidia Poët Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Stagione 1Torino, fine 1800. Una sentenza della Corte d’Appello di Torino dichiara illegittima l’iscrizione diall’albo degli avvocati, impedendole così di esercitare la professione solo perché donna. Senza un quattrino ma piena di orgoglio,trova un lavoro presso lo studio

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La legge di Lidia Poët finalmente ingrana: la recensione della stagione 2; Matilda De Angelis torna con La legge legge di Lidia Poët 2; Netflix: tutti i film e le serie TV in arrivo a ottobre 2024; Cristina Ricci presenta il libro Lidia Poët: vita e battaglie della prima avvocata italiana; Roma 2024; La legge di Lidia Poët, recensione: l'eroina Netflix è una Imma Tataranni che non ce l'ha fatta; Leggi >>>