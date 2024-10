La Juve perde altro terreno dal Napoli: pareggia 2-2 in casa col Parma e scivola a -7 dalla vetta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Finisce 2-2 tra Juventus e Parma allo Stadium, un pareggio che fa scivolare i bianconeri a -7 dal Napoli capolista. Fanpage.it - La Juve perde altro terreno dal Napoli: pareggia 2-2 in casa col Parma e scivola a -7 dalla vetta Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Finisce 2-2 trantus eallo Stadium, un pareggio che fare i bianconeri a -7 dalcapolista.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ladal Napoli: pareggia 2-2 in casa col Parma e scivola a -7 dalla vetta; Inter, InzaghiCalhanoglu e Acerbi: in dubbio per la; Douglas Luiz ko, Mottail brasiliano nel riscaldamento: cos'è successo;, Chiesa è in ripresa e Yildiz. Per Allegri uno esclude l'; Juventus-Udinese 0-1: video, gol e highlights; CORRIERE - Juventus-Napoli non è una partita decisiva. Ma immaginatevi se Conte...; Approfondisci ??

Classifica Serie A 2024-2025: la Juve perde terreno rispetto al Napoli!

(msn.com)

Classifica Serie A - Classifica di Serie A 2024-25.Siamo al via della nuova stagione del campionato Serie A e si inizierà subito a vedere quello che accadrà nella lotta ad un posto in Champions ...

Inzaghi senza Carlos Augusto: Inter-Juve perde un altro pezzo

(tuttosport.com)

Alle 18 di domenica lo stadio San Siro ospiterà il derby d'Italia tra Inter e Juventus. Le due compagini si avvicinano alla partita con due stati d'animo diametralmente opposti: i nerazzurri sono ...

Inter-Juventus è pioggia di gol, finisce 4-4

(ansa.it)

Pioggia di reti a S. Siro nel 'derby d'Italia' fra Inter e Juventus. Alla fine è 4-4, con questa sequenza di reti: nel pt 15' Zielinski (rigore), 20' Vlahovic, 27' Weah, 35' Mkhitaryan, 37' Zielinski ...

Inter Juve, Inzaghi perde un altro giocatore per infortunio! Cambio forzato contro lo Young Boys: tutti i dettagli

(informazione.it)

Ko Carlos Augusto, la diagnosi. Inzaghi: "In emergenza con la Juve? Sono preoccupato" (L'Interista) Simone Inzaghi aveva scelto lui come titolare della sfida contro Young Boys, ma attorno al ...