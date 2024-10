La Campionaria fa 45. Dalla casa all’automotive (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È il maggiore evento organizzato dall’ente fiera Promoberg, la “fiera delle fiere“ che ogni anno si arricchisce e diventa sempre più creativo. Da oggi 30 ottobre a domenica 3 novembre, nei padiglioni fieristici di via Lunga a Bergamo, torna la Fiera Campionaria, giunta alla 45^ edizione, un universo di stand, prodotti, storie e culture capace di attrarre decine di migliaia di visitatori da tutta Italia e non solo. I padiglioni si riempiranno per 5 giorni dei prodotti delle 200 aziende espositrici - provenienti da 40 diversi settori che spaziano dal food alle nuove tecnologie - pronte a far scoprire a un pubblico composto sempre più da famiglie le ultime novità e i trend del mercato. Sedici regioni e 45 province italiane, rappresentate, ma anche un tocco di internazionalità grazie alla presenza di uno stand dedicato all’Ecuador. Ilgiorno.it - La Campionaria fa 45. Dalla casa all’automotive Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È il maggiore evento organizzato dall’ente fiera Promoberg, la “fiera delle fiere“ che ogni anno si arricchisce e diventa sempre più creativo. Da oggi 30 ottobre a domenica 3 novembre, nei padiglioni fieristici di via Lunga a Bergamo, torna la Fiera, giunta alla 45^ edizione, un universo di stand, prodotti, storie e culture capace di attrarre decine di migliaia di visitatori da tutta Italia e non solo. I padiglioni si riempiranno per 5 giorni dei prodotti delle 200 aziende espositrici - provenienti da 40 diversi settori che spaziano dal food alle nuove tecnologie - pronte a far scoprire a un pubblico composto sempre più da famiglie le ultime novità e i trend del mercato. Sedici regioni e 45 province italiane, rappresentate, ma anche un tocco di internazionalità grazie alla presenza di uno stand dedicato all’Ecuador.

La Campionaria fa 45. Dalla casa all'automotive

È il maggiore evento organizzato dall'ente fiera Promoberg, la "fiera delle fiere" che ogni anno si arricchisce e diventa ...

L'EVENTO. Da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre al centro espositivo e congressuale di via Lunga torna la fiera più amata dai bergamaschi.

Cinque giorni di appuntamenti, espositori da tutta Italia (pure dall'estero) e moltissime attrazioni per grandi e piccoli. Ingresso gratuito ...

