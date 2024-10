Juventus-Parma: dopo il pari spettacolo con l'Inter, imperativo tre punti. Dove vedere la partita in tv (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Turno infrasettimanale per la Juventus che questa sera, mercoledì 30 ottobre 2024, affronterà allo Stadium il Parma. E dopo il pareggio spettacolo 4-4 con l'Inter per mister Motta l'imperativo è la vittoria.Motta: "Parma ottima squadra. Koopmeiners è recuperato"Per mister Motta, questa Torinotoday.it - Juventus-Parma: dopo il pari spettacolo con l'Inter, imperativo tre punti. Dove vedere la partita in tv Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Turno infrasettimanale per lache questa sera, mercoledì 30 ottobre 2024, affronterà allo Stadium il. Eil pareggio4-4 con l'per mister Motta l'è la vittoria.Motta: "ottima squadra. Koopmeiners è recuperato"Per mister Motta, questa

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Juventus-Parma: dopo il pari spettacolo con l'Inter, imperativo tre punti. Dove vedere la partita in tv; Juventus-Parma: dopo il pari spettacolo con l'Inter, imperativo tre punti. Dove vedere la partita in tv; Serie A oggi in TV, dove vedere Empoli-Inter e Juve-Parma: orari e diretta delle partite; Juve-Parma, dove vederla. Probabili formazioni e orario tv; Serie A, oggi Empoli-Inter e Juve-Parma: ultime notizie e probabili formazioni; Juventus-Parma: orario dove vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni; Leggi >>>

Juventus-Parma: dopo il pari spettacolo con l'Inter, imperativo tre punti. Dove vedere la partita in tv

(torinotoday.it)

Turno infrasettimanale per la Juventus che questa sera, mercoledì 30 ottobre 2024, affronterà allo Stadium il Parma. E dopo il pareggio spettacolo 4-4 con l'Inter per mister Motta l'imperativo è la ...

Diretta Juventus-Parma ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

(tuttosport.com)

La partita tra Juventus e Parma è in programma alle ore 20.45 a Torino e sarà visibile in diretta tv su Sky e Dazn. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now.

Juventus, Motta: "Spettacolo con l'Inter ma è il passato. Koopmeiners recuperato"

(msn.com)

La Juventus torna in campo in Serie A. Pochi giorni dopo il pari spettacolo contro l'Inter, i bianconeri affronteranno il Parma nella decima giornata di campionato: "Ogni partita è diversa, ma vogliam ...

Juventus-Parma, le PROBABILI FORMAZIONI e dove vederla

(ilbianconero.com)

Dopo la vittoria del Napoli per 2-0 sul Milan, la Juve è precipitato provvisoriamente a -8 dalla testa della classifica. Ergo, contro il Parma sono vietati errori che potrebbero risultare fatali.