Juve-Parma 1-2 LIVE: Sohm riporta il Parma davanti! (Di mercoledì 30 ottobre 2024) All’Allianz Stadium il match valido per la 10ª giornata di Serie A tra Juve-Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Juve-Parma, valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie A EniLIVE 2024/2025. SEGUI QUI LA CRONACA IN DIRETTA DELLA PARTITA Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Danilo, Calcionews24.com - Juve-Parma 1-2 LIVE: Sohm riporta il Parma davanti! Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) All’Allianz Stadium il match valido per la 10ª giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie A Eni2024/2025. SEGUI QUI LA CRONACA IN DIRETTA DELLA PARTITA(4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Danilo,

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: In campo Atalanta-Monza 0-0 e0-1, la sblocca Delprato. Segui la cronaca testuale - Aggiornamento del 30 Ottobre delle ore 20:45;LIVE: Yildiz in panca, c'è Conceiçao; Formazioni ufficiali Juventus-: le scelte di Thiago Motta e Pecchia; LIVE TJ - JUVENTUS-1-1 - MCKENNIE firma il pareggio e spinge per il 2-1!; Juventus-1-1: Weah e McKennie pareggiano i conti; SERIE A, Le formazioni die Atalanta-Monza; Leggi >>>

Juve-Parma: Keita, i due romeni e Bonny dal 1' - Le formazioni

(gazzettadiparma.it)

Per sfidare la Juve, pecchia sceglie Man, Mihaila, Bonny ma soprattutto Keita. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Juventus e Parma. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Danilo, G ...

Juventus-Parma, il risultato in diretta LIVE

(sport.sky.it)

La Juventus ha pareggiato 15 delle 29 partite nel 2024 in campionato (10 vittorie, 4 sconfitte), record nei maggiori cinque campionati europei; solo una volta i bianconeri hanno registrato più pareggi ...

Diretta Live di Juventus-Parma Serie A 2024/2025. La cronaca della partita

(sport.virgilio.it)

Serie A 2024/2025, 10a giornata. Le ultime notizie sulla partita Juventus-Parma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Parma (Serie A)

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...