Incontri di voci a Nord Est (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Circolo Sardi Montanaru di Udine ha il piacere di presentare la rassegna canora "Incontri di voci a Nord Est", che si terrà sabato 9 novembre al teatro Bon di Colugna, con inizio fissato alle ore 19. Avremo l'onore di avere come ospite il coro polifonico sardo Terra Mea.L'Associazione Udinetoday.it - Incontri di voci a Nord Est Leggi tutto 📰 Udinetoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Circolo Sardi Montanaru di Udine ha il piacere di presentare la rassegna canora "diEst", che si terrà sabato 9 novembre al teatro Bon di Colugna, con inizio fissato alle ore 19. Avremo l'onore di avere come ospite il coro polifonico sardo Terra Mea.L'Associazione

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:di Quartiere - Seconda Fase; Ledei libri 2023-2024; "di donne" spettacolo alla Certosa di Bologna; EmpowerHer:d’impresa e confronto al femminile; “dal mondo”. Prossime tappe Spoleto e Perugia; ICEst Manzoni, incontro con l'Autore: Un Viaggio nelledell'Eccellenza; Approfondisci 🔍

Genova, “Voci alla ribalta’: terza edizione della rassegna che celebra la voce in tutte le sue espressioni

(telenord.it)

Dal 5 al 22 novembre cinema, poesia, canto, teatro e letteratura alla Biblioteca Universitaria ...

Perugia. Il “viaggio” di Voci dal mondo si conclude all’ “Ostello di don Elio”

(lavoce.it)

Dall’Umbria meridionale a quella di Nord-Est, da Terni a Gubbio nel luglio scorso ... integrazione e inclusione. “Voci dal mondo” è una iniziativa promossa da La Voce, dall’emittente Radio Glox (già ...

Migliori siti di incontri | Ottobre 2024

(tuttotek.it)

In questa guida, andremo a conoscere i migliori siti di Incontri, ma soprattutto, cercheremo di capire come funzionano realmente ed in che modo scegliere quello giusto Per chi ha deciso di utilizzare ...

Voci contro il silenzio della violenza

(ecodibergamo.it)

Questa sera, alle ore 20:30, presso l’Oratorio di Tavernola, nella sala Don Bruno, avrà luogo un incontro significativo dal titolo “Voci contro il silenzio della violenza”. Essa è dedicata alla ...