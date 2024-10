Thesocialpost.it - Incidente a Casalmorano, auto finisce fuori strada: morto 48enne

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Martedì pomeriggio, un tragicoha spezzato la vita di Aldo Milani, conosciuto come “dj Gordito,” 48 anni, originario di Barco di Orzinuovi. L’è avvenuto sullaprovinciale 498, nota come la Soncinese, nei pressi di. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri di Soresina e Pizzighettone, Milani avrebbe perso improvvisamente il controllo della sua Fiat Punto, probabilmente a causa di un malore. In stato di incoscienza, l’uomo si è schiantato contro il guardrail, trascinandosi per decine di metri prima di finire la corsa in un campo.Leggi anche: Empoli,mortale moto contro: 16enne perde la vita Il tragico evento è accaduto poco dopo le 17:30.