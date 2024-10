Il sindaco Vito Leccese riceve Alessandro Gassmann: "Un grande attore innamorato di Bari" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il sindaco di Bari Vito Leccese ha incontrato l'attore Alessandro Gassmann, impegnato in queste settimane, nel capoluogo pugliese, con le riprese della serie tv I casi dell'avvocato Guerrieri', tratta dai celebri romanzi di Gianrico Carofiglio. Gassmann, ricevuto anche dall'assessora comunale Baritoday.it - Il sindaco Vito Leccese riceve Alessandro Gassmann: "Un grande attore innamorato di Bari" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ildiha incontrato l', impegnato in queste settimane, nel capoluogo pugliese, con le riprese della serie tv I casi dell'avvocato Guerrieri', tratta dai celebri romanzi di Gianrico Carofiglio., ricevuto anche dall'assessora comunale

(baritoday.it)

L'artista è stato impegnato in queste settimane, nel capoluogo pugliese, con le riprese della serie tv I casi dell'avvocato Guerrieri', tratta dai celebri romanzi di Gianrico Carofiglio ...

Il sindaco Leccese riceve l'ambasciatore del Senegal a Palazzo di Città

(giornaledipuglia.com)

BARI – Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha accolto oggi a Palazzo di Città Ngor Ndiaye, ambasciatore della Repubblica del Senegal in Italia, accompagnato dal console onorario del Senegal a Bari, Mass ...

Bari, il sindaco e la battaglia contro il degrado: «In piazza Odegitria un'opera di inciviltà»

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

Vito Leccese in un post sui social s'infuria per i rifiuti a Barivecchia contro chi «odia così tanto la nostra città da impegnarsi a deturparne l’immagine» ...

Il sindaco Leccese portatore d'eccezione di San Michele Arcangelo nella festa patronale a Carbonara

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

Il sindaco della Città metropolitana non è nuovo a questa esperienza: la comunità di Ceglie del Campo lo aveva visto portare in spalla qualche sera fa la Madonna di Buterrito ...