Il diritto di contare è ispirato alla straordinaria storia vera di Katherine Johnson

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dietro ai grandi successi della NASA negli anni ’60 c’era una donna:. Matematica, informatica e fisica afroamericana non solo riuscì a imporsi in un mondo tradizionalmente maschile, calcolando le traiettorie per il Programma Mercury e per la missione Apollo 11, ma contribuì in modo significativo a eliminare le discriminazioni sul posto di lavoro (e non solo) ai danni dei cittadini neri. La suaè stata raccontata nel biopic Ildi, in originale Hidden Figures, figure nascoste, per la regia di Theodore Melfi. Nel cast, Taraji Penda Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Glen Powell e Jim Parsons. Ma perché ladiè stata? Potremmo dire perché i traguardi raggiunti daerano preclusi sia alle donne che agli afroamericani.