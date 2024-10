Gli 8 migliori vini di Montefalco (non solo Sagrantino) scelti dal Gambero Rosso (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Come abbiamo già avuto modo di sottolineare pubblicando la lista dei vini dell'Umbria premiati con i Tre Bicchieri, Montefalco - le cui colline a sud di Perugia costituiscono una delle zone vitivinicole più interessanti d'Italia, che comprende anche parte dei comuni di Bevagna, Giano dell’ Umbria, Gualdo Cattaneo e Castel Ritaldi -, è senza dubbio la locomotiva regionale. I vini rossi di Montefalco Parlare di Montefalco, ormai, non equivale più a riferirsi solo al Montefalco Sagrantino, a cui è dedicato un museo inaugurato la scorsa primavera, dovendosi infatti confrontare con versioni sempre più a fuoco e interessanti di quella che è l'altra denominazione rossista del territorio, il Montefalco Rosso. È il vino di cui si producono più bottiglie (circa 2 milioni e mezzo) e che finisce prima in cantina. Gamberorosso.it - Gli 8 migliori vini di Montefalco (non solo Sagrantino) scelti dal Gambero Rosso Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Come abbiamo già avuto modo di sottolineare pubblicando la lista deidell'Umbria premiati con i Tre Bicchieri,- le cui colline a sud di Perugia costituiscono una delle zone viticole più interessanti d'Italia, che comprende anche parte dei comuni di Bevagna, Giano dell’ Umbria, Gualdo Cattaneo e Castel Ritaldi -, è senza dubbio la locomotiva regionale. Irossi diParlare di, ormai, non equivale più a riferirsial, a cui è dedicato un museo inaugurato la scorsa primavera, dovendosi infatti confrontare con versioni sempre più a fuoco e interessanti di quella che è l'altra denominazione rossista del territorio, il. È il vino di cui si producono più bottiglie (circa 2 milioni e mezzo) e che finisce prima in cantina.

Montefalco, alla scoperta del borgo più bello dell’Umbria: cosa vedere, le cantine migliori e dove mangiare

Buon cibo, ottimo vino, panorami mozzafiato: sono questi gli ingredienti principali di quell'incantesimo che è Montefalco. Uno dei borghi più belli d'Italia che vale la pena di essere scoperto per più ...

Tre Bicchieri 2025: i vini umbri premiati

Montefalco è senza dubbio ... per segnalare sia i buonissimi Trasimeno Gamay (che altro non è se non Grenache, ma per un equivoco del passato qui è sempre stato chiamato Gamay), vini freschi, ...

Montefalco DOC Rosso

Il Montefalco DOC Rosso è un vino prodotto in Provincia di Perugia, la cui base ampelografica è composta dal 60% al 70% da uve sangiovese e dal 10% al 15% da uve sagrantino, con eventuale aggiunta di ...

Il Sagrantino azzera la differenza con i blasonati Chianti, Brunello, Moscato e Prosecco

Il territorio e la produzione vitivinicola di Montefalco ottiene un importante riconoscimento da parte di Condè Nast Traveler, una delle più rinominate riviste di viaggi al mondo. L'Umbria è ...