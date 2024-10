Gilmour fa dimenticare Lobotka: “Top, che partita!” L’elogio di Conte a San Siro (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lo scozzese si sta rivelando una pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico salentino L’infortunio di Stanislav Lobotka aveva fatto tremare l’ambiente Napoli. Lo slovacco è un elemento imprescindibile del centrocampo azzurro, eppure il suo sostituto sta facendo ricredere tutti. Billy Gilmour si sta rivelando molto più di una semplice alternativa. La sfida di San Siro contro il Milan ha confermato le impressioni delle precedenti uscite. Lo scozzese ha disputato la sua terza partita da titolare, confermandosi un regista di assoluta qualità. Non è un caso che Antonio Conte lo abbia fortemente voluto in azzurro, nonostante la presenza di Lobotka in rosa. Il retroscena a fine partita Come riporta il Corriere dello Sport, al momento della sostituzione al 94? con Flourousho, è andato in scena un siparietto significativo. Napolipiu.com - Gilmour fa dimenticare Lobotka: “Top, che partita!” L’elogio di Conte a San Siro Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lo scozzese si sta rivelando una pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico salentino L’infortunio di Stanislavaveva fatto tremare l’ambiente Napoli. Lo slovacco è un elemento imprescindibile del centrocampo azzurro, eppure il suo sostituto sta facendo ricredere tutti. Billysi sta rivelando molto più di una semplice alternativa. La sfida di Sancontro il Milan ha confermato le impressioni delle precedenti uscite. Lo scozzese ha disputato la sua terzada titolare, confermandosi un regista di assoluta qualità. Non è un caso che Antoniolo abbia fortemente voluto in azzurro, nonostante la presenza diin rosa. Il retroscena a fineCome riporta il Corriere dello Sport, al momento della sostituzione al 94? con Flourousho, è andato in scena un siparietto significativo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Napoli, Lobotka in Premier: spunta il retroscena; Ibrahimovic compie 43 anni: gli auguri del Milan sui social. VIDEO; Cagliari-Napoli 0-3: esordio per McTominay e Gilmour; Napoli, Conte Verso Cagliari Finalmente Al Completo: Una Novità E Due Nuovi In Ballottaggio; Napoli, Gilmour spaventa i tifosi: “Adesso è difficile per me”; Conte in conferenza: "Adesso si parlerà di grande Napoli, tutto sarà all'eccesso ma testa al Monza! Rafa Marin si applica, sulla coppia Gilmour-Lobotka..."; Leggi >>>

Conte, 'Gilmour pronto a sostituire Lobotka, restiamo uguali'

(informazione.it)

L’ex calciatore di Foggia e Venezia Antonio Junior Vacca è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Gilmour ha caratteristiche simili a Lobotka. Giocando insieme a McTominay può ...

Conte, 'Gilmour pronto a sostituire Lobotka, restiamo uguali'

(tuttosport.com)

(ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - "Dopo questa sosta c'è qualche intoppo, con Lobotka tornato con un problema al flessore. Ci dispiace ma al tempo stesso è l'occasione giusta per vedere Gilmour dal 1'. Ho det ...

Napoli in ansia: Lobotka fuori per infortunio, Gilmour pronto a sostituirlo

(dailynews24.it)

Momento delicato per il Napoli, che dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka per diverse partite a causa di un infortunio ...

Vacca: "Gilmour e Lobotka idee e piedi simili, potrebbero anche giocare insieme"

(informazione.it)

L’ex calciatore di Foggia e Venezia Antonio Junior Vacca è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Gilmour ha caratteristiche simili a Lobotka.In un centrocampo a tre può giocare solo ...