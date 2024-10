Firenze, parto eccezionale al Meyer: nasce un bimbo con ernia diaframmatica (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Firenze, 30 ottobre 2024 – Fiocco azzurro al Meyer che torna ad accogliere la nascita di un bambino affetto da un’ernia diaframmatica, una rara e grave malformazione congenita che colpisce un neonato ogni 3mila. Oggi l’ospedale pediatrico fiorentino ha ospitato una equipe anestesiologica e ostetrica dell’ospedale di San Giovanni di Dio: sono stati loro ad assistere la mamma durante il parto eseguendo un cesareo programmato. Subito dopo il piccolo è stato affidato alle cure dei specialisti dell’Aou Meyer Irccs per “correggere” la malformazione, mentre la mamma rientrerà a Torregalli nel pomeriggio. Lanazione.it - Firenze, parto eccezionale al Meyer: nasce un bimbo con ernia diaframmatica Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – Fiocco azzurro alche torna ad accogliere la nascita di un bambino affetto da un’, una rara e grave malformazione congenita che colpisce un neonato ogni 3mila. Oggi l’ospedale pediatrico fiorentino ha ospitato una equipe anestesiologica e ostetrica dell’ospedale di San Giovanni di Dio: sono stati loro ad assistere la mamma durante ileseguendo un cesareo programmato. Subito dopo il piccolo è stato affidato alle cure dei specialisti dell’AouIrccs per “correggere” la malformazione, mentre la mamma rientrerà a Torregalli nel pomeriggio.

Al Meyer la nascita di un bambino affetto da un’ernia diaframmatica

(055firenze.it)

Il Meyer torna ad accogliere la nascita di un bambino affetto da un’ernia diaframmatica, una rara e grave malformazione congenita che colpisce un neonato ogni 3000.

