Movieplayer.it - Don’t Move, la recensione: una variazione sul tema per un film da divano

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sam Raimi produce un thriller basato su un buon meccanismo narrativo. Il problema è nella perdita di mordente e nella prevedibilità dei suoi risvolti. Meno male che dura poco. Su Netflix. "La vita prende ciò che vuole", "non c'è nessun Dio", "ci siamo solo noi" e via dicendo. Un leitmotiv chiaro e coinciso quello in cui si muove Don't, il nuovo thriller targato Netflix diretto dalla coppia, specialista in horror e i suoi derivati, composta da Brian Netto e Adam Schindler e prodotta da niente poco di meno che da Sam Raimi. Dopo tutto la protagonista della pellicola, interpretata da Kelsey Asbille Chow, non vuole più vivere, svuotata da un'esistenza che l'ha messa così tanto alla prova da indurla ad arrendersi al dolore. Se c'è però un merito che alla