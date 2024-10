Domenica a Civitanova Marche i tricolori di mezza maratona: Riva sfida Neka Crippa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Civitanova Marche Domenica 3 novembre ospiterà i campionati italiani di mezza maratona con sei maglie tricolori in palio, di cui due assolute, due promesse e due juniores. Tra i più attesi c’è uno dei protagonisti degli Europei di Roma 2024 l’argento individuale della mezza Pietro Riva (Fiamme Oro), medaglia d’oro con il team azzurro allo stadio Olimpico, pronto a confrontarsi con i 21,097 km. Occhi puntati anche su Neka Crippa (Esercito) che ha trionfato lo scorso anno nell’edizione di Telese Terme. Ma non solo. Nell’elenco degli iscritti figurano anche Daniele D’Onofrio (Fiamme Oro) e un ampio gruppo di atleti della Casone Noceto tra cui Italo Quazzola a un passo dal podio tricolore dei 10 km ad Arezzo, Badr Jaafari, Luca Alfieri, Ademe Cuneo, Alberto Mondazzi. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)3 novembre ospiterà i campionati italiani dicon sei magliein palio, di cui due assolute, due promesse e due juniores. Tra i più attesi c’è uno dei protagonisti degli Europei di Roma 2024 l’argento individuale dellaPietro(Fiamme Oro), medaglia d’oro con il team azzurro allo stadio Olimpico, pronto a confrontarsi con i 21,097 km. Occhi puntati anche su(Esercito) che ha trionfato lo scorso anno nell’edizione di Telese Terme. Ma non solo. Nell’elenco degli iscritti figurano anche Daniele D’Onofrio (Fiamme Oro) e un ampio gruppo di atleti della Casone Noceto tra cui Italo Quazzola a un passo dal podio tricolore dei 10 km ad Arezzo, Badr Jaafari, Luca Alfieri, Ademe Cuneo, Alberto Mondazzi.

Maratonina: domenica in palio i tricolori con Anna Arnaudo e Pietro Riva al via

(targatocn.it)

Nella categoria promesse, da seguire Annamaria Gozzano (Atl. Vercelli 78) e Margherita Vignolo (Atl. Alba). Al maschile, favorito d’obbligo il vicecampione europeo della specialità, l'albese Pietro ...

(msn.com)

Mezza maratona: titoli italiani a Civitanova

(fidal.it)

È in arrivo un’altra domenica tricolore. Il 3 novembre è Civitanova Marche (Macerata) a ospitare i Campionati italiani di mezza maratona: in tutto sono sei le maglie tricolori in palio, di cui due ass ...

(youtvrs.it)

