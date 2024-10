Deadpool & Wolverine, una data per lo streaming su Disney+ e per le edizioni fisiche digitali (Di mercoledì 30 ottobre 2024) C'è una data per la disponibilità di Deadpool & Wolverine in streaming su Disney+, ma sono in arrivo anche diverse versioni fisiche in Ultra HD 4K e Blu-ray del cinecomic Marvel con Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Comingsoon.it - Deadpool & Wolverine, una data per lo streaming su Disney+ e per le edizioni fisiche digitali Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) C'è unaper la disponibilità diinsu, ma sono in arrivo anche diverse versioniin Ultra HD 4K e Blu-ray del cinecomic Marvel con Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

