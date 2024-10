Da Napoli la sperimentazione del progetto Mobility as Service (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Spostarsi da casa verso un’altra città utilizzando un unico canale digitale per prenotare ed acquistare i biglietti dei mezzi di trasporto sarà possibile, in un futuro non troppo lontano, grazie a MaaS for Italy. Oggi per spostarsi da Napoli a Roma è necessario usare almeno tre mezzi: metropolitana, treno e taxi, ed altrettante app per consultare orari ed acquistare i biglietti o pagare con sistemi digitali. Semplificare e governare il complesso sistema del trasporto pubblico e privato (quindi anche car e bike sharing) è l’obiettivo di MaaS, acronimo di Mobility as Service, un progetto al quale il Pnrr ha destinato 40 milioni di euro ai quali si aggiungono i 16 ,9 milioni stanziati dal Fondo Complementare. Al lavoro ci sono il dipartimento per la trasformazione digitale, soggetto attuatore, ed il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Spostarsi da casa verso un’altra città utilizzando un unico canale digitale per prenotare ed acquistare i biglietti dei mezzi di trasporto sarà possibile, in un futuro non troppo lontano, grazie a MaaS for Italy. Oggi per spostarsi daa Roma è necessario usare almeno tre mezzi: metropolitana, treno e taxi, ed altrettante app per consultare orari ed acquistare i biglietti o pagare con sistemi digitali. Semplificare e governare il complesso sistema del trasporto pubblico e privato (quindi anche car e bike sharing) è l’obiettivo di MaaS, acronimo dias, unal quale il Pnrr ha destinato 40 milioni di euro ai quali si aggiungono i 16 ,9 milioni stanziati dal Fondo Complementare. Al lavoro ci sono il dipartimento per la trasformazione digitale, soggetto attuatore, ed il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Napoli, convegno nazionale per la sperimentazione del progetto "Mobility as Service" for Italy

Integrazione dei servizi e un unico canale digitale per tutti i mezzi di trasporto. Da Napoli la sperimentazione del progetto MaaS for Italy. Spostarsi da casa verso un'altra ...

Da Napoli la sperimentazione del progetto MaaS for Italy. Focus in un convegno nazionale al Polo universitario

Napoli, 30 OTT – Spostarsi da casa verso un'altra città utilizzando un unico canale digitale per prenotare ed acquistare i biglietti dei mezzi di trasporto sarà possibile, in un futuro no ...

MaaS for Italy, a Napoli il futuro della mobilità

A San Giovanni a Teduccio due giorni di incontri per scoprire i risultati e le sfide tecnologiche e sociali del programma legati alla sperimentazione del progetto Mobility as a Service for Italy, le ...

A Napoli il convegno nazionale 'MaaS for Italy'

