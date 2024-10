Lettera43.it - Crisi climatica in Europa, cresce la mortalità legata al caldo nel 2022: Italia in testa

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sempre più persone muoiono ogni anno inper colpa deltorrido. Oltre la metà però sono riconducibili allaindotta dall’uomo con le emissioni continue di gas serra. È quanto emerge da un nuovo studio del Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), centro di ricerca sostenuto dalla Fondazione la Caixa, disponibile sulla rivista Npj Climate and Atmospheric Science. Solamente nell’estatesono stati registrati 68 mila decessi, il 56 per cento dei quali correlato al riscaldamento antropico. «Ben 38.154 si sarebbero potuti evitare», hanno spiegato gli esperti spagnoli e svizzeri che hanno eseguito le analisi sotto la guida della dottoressa Thessa Beck. Maglia nera della speciale classifica per l’che ha segnato il record di morti, 18.758, il 71 per cento dei quali (13.318) collegabili alla. Seguono Spagna e Germania.