C’è maretta tra le Spice Girls Mel B insulta le colleghe | Sono delle teste di ca**o

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La storiacontinua a riservare colpi di scena e tensioni interne. Mel B, nota per la sua schiettezza, ha recentemente attirato l’attenzione durante un programma musicale su Sky Max, rivelando di essere stata esclusa dal gruppo WhatsAppsue. Questo episodio ha messo in luce una frattura all’interno della band, che ha fatto sognare generazioni di fan. Le parole di Mel B nonstate affatto leggere, e la sua uscita ha suscitato curiosità e preoccupazione, sollevando interrogativi su cosa stia realmente accadendo tra le. La 49enne ha descritto la sua espulsione in termini molto coloriti, affermando: «Le ragazze mi hanno cacciata dalla chat di gruppo che avevamo. Come mai l’hanno fatto? Perchédel Nord e dico sempre quello che penso e sento». Questa affermazione, sebbene possa sembrare una battuta, rivela una tensione più profonda.