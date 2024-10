Cambia il nome, in onda la serie tv sull’omicidio Scazzi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si sblocca la serie tv sulla vicenda di Sarah Scazzi. Cade il riferimento ad Avetrana, in Puglia, dove nel 2010 fu uccisa la quindicenne e il titolo diventa ’Qui non è Hollywood’. Va in onda stasera su Disney+. "Faremo in modo che il nome Avetrana venga rimosso da ogni forma di pubblicità", incalza il sindaco Antonio Iazzi promotore del ricorso che aveva bloccato la fiction. La serie, presentata alla Festa del Cinema di Roma, con la regia di Pippo Mezzapesa, sarebbe dovuta andare in onda il 25 ottobre. Ma due giorni prima il Tribunale civile di Taranto ha ordinato alla casa di produzione Groenlandia srl e alla Walt Disney Company Italia di sospenderla, accogliendo il ricorso del sindaco Iazzi che aveva chiesto di togliere Avetrana dal titolo poiché lesivo dell’immagine del paese. Mezzapesa aveva ribadito "il pieno rispetto delle storie e delle persone". Quotidiano.net - Cambia il nome, in onda la serie tv sull’omicidio Scazzi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si sblocca latv sulla vicenda di Sarah. Cade il riferimento ad Avetrana, in Puglia, dove nel 2010 fu uccisa la quindicenne e il titolo diventa ’Qui non è Hollywood’. Va instasera su Disney+. "Faremo in modo che ilAvetrana venga rimosso da ogni forma di pubblicità", incalza il sindaco Antonio Iazzi promotore del ricorso che aveva bloccato la fiction. La, presentata alla Festa del Cinema di Roma, con la regia di Pippo Mezzapesa, sarebbe dovuta andare inil 25 ottobre. Ma due giorni prima il Tribunale civile di Taranto ha ordinato alla casa di produzione Groenlandia srl e alla Walt Disney Company Italia di sospenderla, accogliendo il ricorso del sindaco Iazzi che aveva chiesto di togliere Avetrana dal titolo poiché lesivo dell’immagine del paese. Mezzapesa aveva ribadito "il pieno rispetto delle storie e delle persone".

