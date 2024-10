Oasport.it - Calendario ATP Parigi-Bercy 2024 oggi (30 ottobre): orari, ordine delle partite, tv, streaming

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Terza giornata del Masters 1000 di, ultimo della stagione che non vede più italiani al via. Sarebbe dovuto essere il giorno del debutto di Jannik Sinner, che invece ha alzato bandiera bianca per un virus intestinale; il suo addio toglie dunque uno dei protagonisti del torneo, ma in tanti proveranno a far vibrare gli appassionati. Daniil Medvedev, vincitore del torneo nel 2020, aprirà i giochi sul campo centrale con Alexei Popyrin, ieri vincitore su Berrettini, mentre in serata vedremo Alexander Zverev e Ben Shelton; per il primo ci sarà Tallon Griekspoor, mentre lo statunitense, avrà contro Arthur Cazaux, che ha preso proprio il posto di Sinner in tabellone. Sul campo 1 invece Taylor Fritz ‘festeggia’ la qualificazione alle Finals con Jack Draper. La terza giornata del Masters 1000 dipartiràdalle ore 11:00.