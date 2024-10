Inter-news.it - Cacace: «Inter, 4 gol presi con la Juventus! Una cosa dobbiamo fare»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)venuto prima del fischio d’inizio di Empoli-, sfida valevole per il turno infrasettimanale della decima giornata di Serie A. Ecco quanto dichiarato a DAZN a pochi minuti dall’inizio della partita CATTIVI – Liberatoparla così prima di Empoli-: «Oggi affrontiamo una squadra che ha vinto lo scudetto l’anno scorso, quindiessere perfetti in ogni aspetto. L’ha subito tanti gol, anche nell’ultima partita ne haquattro, quindiessere cattivi sotto porta».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «, 4 golcon la! Una») ©-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati