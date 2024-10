Basket, ben poche novità per l’Italia in vista delle Qualificazioni agli Europei 2025 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Poco meno di un mese al ritorno in campo dell’ItalBasket. Ci sarà subito il doppio impegno delle Qualificazioni per gli Europei del 2025, in un girone che comprende, oltre agli azzurri, anche Islanda, Turchia e Ungheria. Sarà proprio contro gli isolani che la squadra di Gianmarco Pozzecco tornerà in campo il 22 e 25 novembre, a Reykjavik prima e a Reggio Emilia poi. l’Italia arriverà dalla fine delle speranze olimpiche giunta a San Juan, Porto Rico, dove un mix di gioco non proprio esaltante e di tre pesantissimi infortuni pregressi, quelli di Simone Fontecchio, Matteo Spagnolo e Gabriele Procida, ha fatto sì che prima la squadra di casa e poi la Lituania dessero il colpo di grazia alle ambizioni a cinque cerchi del gruppo tricolore. Oasport.it - Basket, ben poche novità per l’Italia in vista delle Qualificazioni agli Europei 2025 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Poco meno di un mese al ritorno in campo dell’Ital. Ci sarà subito il doppio impegnoper glidel, in un girone che comprende, oltreazzurri, anche Islanda, Turchia e Ungheria. Sarà proprio contro gli isolani che la squadra di Gianmarco Pozzecco tornerà in campo il 22 e 25 novembre, a Reykjavik prima e a Reggio Emilia poi.arriverà dalla finesperanze olimpiche giunta a San Juan, Porto Rico, dove un mix di gioco non proprio esaltante e di tre pesantissimi infortuni pregressi, quelli di Simone Fontecchio, Matteo Spagnolo e Gabriele Procida, ha fatto sì che prima la squadra di casa e poi la Lituania dessero il colpo di grazia alle ambizioni a cinque cerchi del gruppo tricolore.

Tocca ora quasi allo stesso gruppo ripartire, perché al di là di tutto, ovviamente, non possono cambiare in pochi mesi tutti i protagonisti. Il blocco rimane quello composto da buona parte di Virtus ...

Dopo Green arriva anche il secondo rinforzo per Milicic: l'ala grande ex Milano è reduce da un'esperienza all'Hapoel Tel Aviv ...

Secondo rinforzo ufficializzato dal Napoli Basket. Arriva Ben Bentil ad arricchire il reparto lunghi di coach Igor Milicic. Bentil, ghanese, è un'ala pivot classe ‘95 di 206 centimetri d’altezza.

Il Napoli Basket è vicinissimo alla firma di Ben Bentil, il cestista ghanese può vantare un curriculum di tutto rispetto con esperienze importanti. Il Napoli Basket continua a rinforzarsi sul ...