Avetrana, la serie tv sul caso Scazzi cambia nome e va in onda oggi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Tribunale di Taranto ha accolto le richieste del sindaco e dei cittadini di Avetrana che hanno chiesto lo stop momentaneo della serie affinché sia possibile comprendere se il titolo del prodotto, che rimanda alla cittadina, possa in qualche modo creare una pubblicità negativa per i residenti L'articolo Avetrana, la serie tv sul caso Scazzi cambia nome e va in onda oggi proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Avetrana, la serie tv sul caso Scazzi cambia nome e va in onda oggi Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Tribunale di Taranto ha accolto le richieste del sindaco e dei cittadini diche hanno chiesto lo stop momentaneo dellaaffinché sia possibile comprendere se il titolo del prodotto, che rimanda alla cittadina, possa in qualche modo creare una pubblicità negativa per i residenti L'articolo, latv sule va inproviene da Il Difforme.

Avetrana, il caso della serie tv su Sarah Scazzi: il danno e la beffa

Tutto il clamore intorno alla serie tv sulla tragedia di Avetrana, non ha forse portato a una maggiore pubblicità? Abbiamo voluto rifletterci su.

O caso da série de TV sobre Sarah Scazzi e o debate sobre Avetrana

Negli ultimi giorni, la serie tv ispirata all’omicidio di Sarah Scazzi ha sollevato un acceso dibattito, specialmente riguardo al suo titolo iniziale, “Avetrana-Qui non è Hollywood”. La decisione del ...

Polemiche a non finire per la distribuzione della serie tv sulle dinamiche dell'omicidio della giovane Sarah Scazzi ad Avetrana è diventato un caso a sé. In attesa ...

Groenlandia e Disney informano che il titolo della serie sarà ora "Qui non è Hollywood" e sarà disponibile in Italia dal 30 ottobre sulla piattaforma Disney+», si legge in una nota ufficiale di ...