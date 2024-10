Avete un giorno di tempo Amici 24 la produzione ha deciso | la notizia arriva in casetta

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dentro la scuola di24 scoppiano amori eno prove. Durante il day time di oggi laha comunicato un compito ai ragazzi. Poco prima si erano vissuti momenti molto intensi con una lettera d’amore consegnata da Ilan a Rebecca. Ilan, nel dettaglio, scrive: “Hai un’anima così pulita che non servonoe parole affinché questa purezza arrivi. Hai una dolcezza che provi a mascherare fallendo, per fortuna. È contagiosa. Tu fai stare bene le persone, fai stare bene me”. >> “Il mix perfetto dei genitori”. Luisa Ranieri e Luca Zingaretti presentano la figlia Emma: già bellissima “Non so come dare un nome a questa cosa ma credo che prima di un sentimento ci sia un discorso di vicinanza delle anime. Ti sento così simile a me certe volte che mi sembra di conoscerti da una vita e ancora non so nulla di te”.