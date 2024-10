ATP Finals 2024 | Sinner Bolelli e Vavassori al Grand Opening Show

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Torino – Ci saranno anche Jannik, Simonee Andreaal ‘’ delle ATPdi Torino. I protagonisti azzurri, che puntano al trofeo, parteciperanno al prestigioso evento che apre ufficialmente la manifestazione. Lo faranno venerdì 8 novembre alle ore 21, sul campo blu dell’Inalpi Arena. E saranno insieme a Blanco, Madame e Marco Mengoni. Alessandro Cattelan condurrà la serata. Il programma prevede oltre 70 minuti di performance live e 20 brani, scelti tra ii successi dei cantanti ospiti. Foto: Instagram @janniksin ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.