Arezzo, 30 ottobre – scontro tra due auto ad Arezzo, in via Simone Martini: sono rimasti feriti due uomini, uno di 37 anni e uno di 38, trasportati entrambi in codice 2 all'ospedale San Donato di Arezzo. Per l'incidente, avvenuto intorno alle ore 21 di martedì 29 ottobre, si è attivato il 118 della Asl Toscana sud est. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Subbiano, la Croce Bianca, i vigili del fuoco e la polizia municipale.

Arezzo, scontro tra auto. Due i feriti

Arezzo, 30 ottobre – Scontro tra due auto ad Arezzo, in via Simone Martini: sono rimasti feriti due uomini, uno di 37 anni e uno di 38, trasportati entrambi in codice 2 all’ospedale San Donato di Arez ...

Scontro frontale tra due auto in via Simone Martini ad Arezzo, nei pressi del noto locale Bamboo. Nell'incidente una persona é rimasta ferita e trasportata all' ...

Incidente stradale in via Simone Martini ad Arezzo. E' successo dopo le 22.30 all'altezza del locale Bamboo. Nello scontro frontale tra due auto una persona è rimasta ferita. Sul posto l'emergenza del ...

Sul posto Pegaso 1, auto infermierizzata, automedica della Croce Bianca e Misericordia di Arezzo. Il motociclista, un uomo di 48 anni, è stato trasportato con l'elisoccorso in codice rosso a Careggi.