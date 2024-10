Antonio Conte nel cuore di Napoli: così rende orgogliosa una città (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un uomo del Sud, certo. Ma anche un uomo che ha trascorso la sua vita indossando due colori, il bianco e il nero della Juventus, prima da calciatore e poi da allenatore, vincendo tutto. Eppure ad Ilmattino.it - Antonio Conte nel cuore di Napoli: così rende orgogliosa una città Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un uomo del Sud, certo. Ma anche un uomo che ha trascorso la sua vita indossando due colori, il bianco e il nero della Juventus, prima da calciatore e poi da allenatore, vincendo tutto. Eppure ad

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Antonio Conte nel cuore di Napoli: così rende orgogliosa una città; Napoli-Lecce, parla Conte: «Cuore e sentimenti nel Salento. Poi c'è il lavoro, sfida da vincere»; Conte è legatissimo alla Juventus, ma ha un'altra squadra nel cuore; Verso Napoli – Lecce, Conte: “Lecce è sempre parte del mio cuore, nessuno me lo toglie”; Conte: “Napoli sciolto come neve al sole, c’è da vergognarsi. Chiedo scusa al popolo napoletano, il mio cuore…; Napoli, Conte: "Il mio cuore sanguina, c'è da vergognarsi" - LaPresse; Leggi >>>

Antonio Conte nel cuore di Napoli: così rende orgogliosa una città

(ilmattino.it)

Un uomo del Sud, certo. Ma anche un uomo che ha trascorso la sua vita indossando due colori, il bianco e il nero della Juventus, prima da calciatore e poi da allenatore, vincendo tutto. Eppure ...

Qui non si gioca a nascondino: il metodo Conte funziona (ancora) e fa bene al Napoli

(tag24.it)

Antonio Conte non si nasconde affatto: il suo metodo funziona pure a Napoli, dove sogna la vittoria di un altro Scudetto.

CDS - "Vincere è l'unica cosa che Conte", il Napoli del mister è furbo e spietato

(napolimagazine.com)

Il Corriere dello Sport esalta Antonio Conte e il Napoli dopo la vittoria contro il Milan: "Vincere è l'unica cosa che Conte. Antonio Conte è tornato in grande stile, indomabile e dominante, e la sua ...

Conte: "Non cambia nulla, l'obiettivo è l'Europa"

(rainews.it)

Il tecnico evita la parola scudetto: "Arriveranno momenti negativi, il cartello lavori in corso resta. Tutti si sentono parte del progetto" ...