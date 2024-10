Accoltella il compagno dopo una lite in casa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Civitanova, 30 ottobre 2024 – lite in famiglia: Accoltella il compagno in casa poi chiama il 118 e aspetta che arrivi l’ambulanza per dare ai soccorritori tutte le informazioni utili ad aiutare l’uomo, che era steso sul divano del salotto, sanguinante. Al Pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta, con una ferita da taglio in pancia, è finito un cinquantenne, residente a Santa Maria apparente. Domenica sera, intorno alle 20.30, la telefonata al 118 e quando l’ambulanza della Croce Verde è arrivata sul posto ha trovato l’uomo ferito e steso sul divano del salotto, tuttavia pienamente cosciente e, soprattutto, tranquillo. Nell’attesa dei soccorsi si era perfino sfilato da solo il coltello dalla pancia per poi lasciarlo appoggiato sul pavimento. Ilrestodelcarlino.it - Accoltella il compagno dopo una lite in casa Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Civitanova, 30 ottobre 2024 –in famiglia:ilinpoi chiama il 118 e aspetta che arrivi l’ambulanza per dare ai soccorritori tutte le informazioni utili ad aiutare l’uomo, che era steso sul divano del salotto, sanguinante. Al Pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta, con una ferita da taglio in pancia, è finito un cinquantenne, residente a Santa Maria apparente. Domenica sera, intorno alle 20.30, la telefonata al 118 e quando l’ambulanza della Croce Verde è arrivata sul posto ha trovato l’uomo ferito e steso sul divano del salotto, tuttavia pienamente cosciente e, soprattutto, tranquillo. Nell’attesa dei soccorsi si era perfino sfilato da solo il coltello dalla pancia per poi lasciarlo appoggiato sul pavimento.

