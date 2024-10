Lanazione.it - A Siena torna il Mercato nel Campo con il meglio di arti e mestieri

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 - Una delle piazze più belle del mondo riscopre le sue origini medievali e ospita un evento di vita quotidiana, quel “grande” che, ai tempi della Repubblica di, rappresentava una delle principali forme di approvvigionamento. A, in Piazza del, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre (dalle ore 8 alle ore 20) si rinnova l’appuntamento con ilnelche - per la prima volta - si svolgerà su tre giornate. Un lungo weekend all’insegna della bellezza e della tipicità: 130 espositori proporranno le loro merci nella conchiglia delcosì come avveniva già nel XIV secolo, al tempo in cui si scriveva il “Costituto Senese”, prima carta costituzionale redatta in volgare, che fu adottata nel 1309 per regolare ogni aspetto della vita della città.