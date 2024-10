Volkswagen chiude, intervista a Paolo Scudieri: «Così Bruxelles uccide l'industria europea dell'automotive» (Di martedì 29 ottobre 2024) Presidente Scudieri, il rischio che Volkswagen chiuda tre stabilimenti sembra a dir poco concreto: cosa succederà alla componentistica italiana?«Le ripercussioni ci saranno, senza Ilmattino.it - Volkswagen chiude, intervista a Paolo Scudieri: «Così Bruxelles uccide l'industria europea dell'automotive» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Presidente, il rischio chechiuda tre stabilimenti sembra a dir poco concreto: cosa succederà alla componentistica italiana?«Le ripercussioni ci saranno, senza

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volkswagen chiude, intervista a Paolo Scudieri: «Così Bruxelles uccide l'industria europea dell'automotive»

(ilmattino.it)

Presidente Scudieri, il rischio che Volkswagen chiuda tre stabilimenti sembra a dir poco concreto: cosa succederà alla componentistica italiana? «Le ripercussioni ci saranno, senza alcun dubbio, ...

Volkswagen pronta a chiudere tre fabbriche, previsti tagli del 10% sulla busta paga dei dipendenti

(msn.com)

Media: mai chiuso impianti in madre patria. Per Scholz importante mantenere posti lavoro alla Volkswagen. A settembre l'annuncio della cancellazione del programma di sicurezza del lavoro in vigore da ...

Volkswagen pronta a chiudere tre fabbriche in Germania, partono i tagli

(msn.com)

Il gruppo taglia costi per 4 miliardi, al via le proteste: sciopero e assemblee. Sforbiciata del 10% agli stipendi. I lavoratori del gruppo nel Paese si fermano oggi per un’ora, bloccando la produzion ...

Germania, Volkswagen chiude 3 fabbriche

(servizitelevideo.rai.it)

Volkswagen ha presentato ai sindacati un piano di ristrutturazione che porterà alla chiusura di tre fabbriche dei suoi 10 siti industriali in Germania, tagliando migliaia di posti di lavoro e gli stip ...