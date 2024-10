Anteprima24.it - Turris, caso penalizzazione: “Abbiamo bisogno del tifo, squadra estranea a problemi società”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Un punto diper la mancata presentazione di una fideiussione aggiuntiva, voci di possibili difficoltà societarie e rischio di altre sanzioni. A Torre del Greco la localedi calcio, la(che milita nel girone C della serie C) chiede vicinanza e sostegno aisi. Lo fa attraverso una nota diffusa dallo staff tecnico e dal gruppo, nella quale si legge che “con fermezza cercheremo di estraniarci da tutte le problematiche connesse agli aspetti societari” per “convogliare tutte le nostre energie fisiche e mentali al raggiungimento dell’obiettico salvezza”. “Ora più che mai – aggiungono staff edelladi una componente importante per raggiungerlo: il, la nostra gente.