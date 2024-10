Tennis, Parigi Bercy tabù per Berrettini battuto da Popyrin (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (askanews) – Si conferma il tabù Bercy per Matteo Berrettini. Al ritorno sul cemento dell’Accor Arena dopo tre anni di assenza, l’azzurro ha perso in due set contro l’australiano di origini russe Alexei Popyrin: 7-5, 7-6 lo score in poco meno di due ore di gioco. Il terzo ko in altrettanti match disputati nel Masters 1000 Parigino per Berrettini, alla prima uscita dopo la separazione con il coach Francisco Roig. Matteo ha giocato una partita di alti e bassi, con il rimpianto di non aver sfruttato cinque palle break nel primo set e aver avuto la possibilità di servire per il set nel secondo parziale. Pesano i 37 errori gratuiti commessi, ma anche le poche prime (65%) in campo. L'articolo Tennis, Parigi Bercy tabù per Berrettini battuto da Popyrin proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (askanews) – Si conferma ilper Matteo. Al ritorno sul cemento dell’Accor Arena dopo tre anni di assenza, l’azzurro ha perso in due set contro l’australiano di origini russe Alexei: 7-5, 7-6 lo score in poco meno di due ore di gioco. Il terzo ko in altrettanti match disputati nel Masters 1000no per, alla prima uscita dopo la separazione con il coach Francisco Roig. Matteo ha giocato una partita di alti e bassi, con il rimpianto di non aver sfruttato cinque palle break nel primo set e aver avuto la possibilità di servire per il set nel secondo parziale. Pesano i 37 errori gratuiti commessi, ma anche le poche prime (65%) in campo. L'articoloperdaproviene da Ildenaro.it.

Tennis, un virus ferma Sinner: si ritira da Parigi Bercy

Roma, 29 ott. (askanews) – Jannik Sinner si ritira dall’ultimo Masters 1000 stagionale per un virus intestinale. È lui stesso a comunicarlo, fornendo dettagli più precisi sulla situazione: “Sono arriv ...

Sinner: “A Bercy non ho mai giocato il mio tennis migliore, ma ho buone sensazioni fisiche e mentali. L’obiettivo sono le Finals di Torino”

Il torneo di Parigi-Bercy è finora sempre stato tabù per Jannik Sinner. "Sono contento di tornare qui anche se questo è un torneo in cui non sono ancora riuscito a giocare il mio tennis migliore” ha d ...

Il martedì nero del tennis italiano: azzurri tutti fuori a Parigi-Bercy. Peggior 1000 del 2024

ed ai forfait prima dell’esordio di Flavio Cobolli e Jannik Sinner certificano l’assenza di tennisti italiani al secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy. L’Italia si affida ora ai soli ...

TENNIS: PARIGI BERCY, FUORI ANCHE BERRETTINI

