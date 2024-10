Impresaitaliana.net - Tagli a sanità e pensioni, Spi-Cgil a Napoli: “In Campania si è sempre poveri”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il sindacato pensionati di categoria ha organizzato una manifestazione in piazza acontro ipubblica e. «Un aumento di tre euro mensili, 10 centesimi al giorno, è un’offesa e una vergogna per i pensionati della». Lo dice Franco Tavella, segretario generale dello Spiche nella manifestazione promossa dal sindacato in Piazza del Gesù ainterviene contro ipubblica e. Per Tavella insi ètutta la vita, sia quando si lavora, sia in caso di lavoro intermittente e soprattutto di lavoro nero. Alla manifestazione ha partecipato anche Stefano Landini, segretario nazionale dello Spi-che parla di manovra scellerata del Governo per un paese in cui diventare povero è una colpa ed ammalarsi è un lusso che possono permettersi poche persone.