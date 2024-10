Panorama.it - Spie al Pentagono: Intervista a Irina Tsukerman

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) La recente vicenda delleiraniane all’interno delè un gigantesco problema per l’amministrazione democratica a pochi giorni dalle elezioni presidenziali. Ma il problema è molto piu’ ampio’ perché c’è un problema di credibilità delle strutture di sicurezza americane che coinvolge i Paesi alleati tra i quali i non c’è solo Israele. Ma cosa sta succedendo a Washington D.C? Lo abbiamo chiesto aavvocato specializzato in sicurezza nazionale e diritti umani, collaboratore dell'Arabian Peninsula Institute, del Jerusalem Center for Public Affairs e membro del consiglio di amministrazione del Washington Outsider Center for Information Warfare. «Ilha avuto problemi sia politici che di controspionaggio per molti anni.