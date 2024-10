Sinner spiega il forfait a Parigi-Bercy: “Giovedì vedrò come starò. Per Torino e la Davis…” (Di martedì 29 ottobre 2024) La notizia che ha sconvolto sicuramente il Masters 1000 di Parigi-Bercy è quella del ritiro di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo ha dovuto annunciare il suo forfait a causa di un virus intestinale che lo ha colpito nei giorni scorsi e che dunque non gli permetterà di scendere in campo da domani nell’ultimo 1000 della stagione. Ai microfoni di Sky Sport, l’altoatesino ha spiegato la situazione: “Venerdì sera dopo l’allenamento non mi sono sentito benissimo, ma anche già i due giorni prima ero un po’ così così, ma pensavo fosse dovuto tutto alla stanchezza. Domenica siamo andati dal dottore, che mi ha detto che è un virus che passerà tra tre o quattro giorni. Già oggi mi sento un po’ meglio, ma il mio corpo non è allenato, non è forte abbastanza, sono un po’ disidratato”. Oasport.it - Sinner spiega il forfait a Parigi-Bercy: “Giovedì vedrò come starò. Per Torino e la Davis…” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La notizia che ha sconvolto sicuramente il Masters 1000 diè quella del ritiro di Jannik. Il numero uno del mondo ha dovuto annunciare il suoa causa di un virus intestinale che lo ha colpito nei giorni scorsi e che dunque non gli permetterà di scendere in campo da domani nell’ultimo 1000 della stagione. Ai microfoni di Sky Sport, l’altoatesino hato la situazione: “Venerdì sera dopo l’allenamento non mi sono sentito benissimo, ma anche già i due giorni prima ero un po’ così così, ma pensavo fosse dovuto tutto alla stanchezza. Domenica siamo andati dal dottore, che mi ha detto che è un virus che passerà tra tre o quattro giorni. Già oggi mi sento un po’ meglio, ma il mio corpo non è allenato, non è forte abbastanza, sono un po’ disidratato”.

