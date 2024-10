Biccy.it - Shawn Mendes si apre sul suo orientamento: “Lo sto capendo ora”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo anni di pressioni da parte dei media e anche di molti fan, ieri sera durante uno showsi è aperto sul suo. Il cantante di Senorita ha spiegato che non ha avuto il tempo come tutti i teenager di capire e di scoprirsi e che quindi sta realizzando adesso certe cose.si è anche detto spaventato dalla necessità della società di incasellare tutti e che quindi per il momento non dirà molto altro sull’argomento. Subito dopo l’artista ha cantato The Mountain, il nuovo brano dove tra le tante cose affronta proprio il tema dei rumor sul suo: “Qualcosa che sto ancora”. “Ero davvero giovane quando ho iniziato. Avevo 15 anni. La verità è che non ho potuto fare molte cose da quindicenne e scoprire i lati di me stesso che si scoprono a a quell’età e che tutti cercano di scoprire.